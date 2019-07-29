29 липня: народний календар і астровісник

Ким опікується святий Афіноген, до чого тче павутину павук і навіщо запасатися носовичками

Сьогодні Церква вшановує пам’ять священномученика Афіногена і десяти його учнів, постраждалих за сповідування християнства в IV ст. у місті Севастії. Афіноген був єпископом і саме завдяки його натхненній проповіді все більше містян ставало християнами. Якось, коли єпископа не було в місті, воїни місцевого правителя схопили десятьох його учнів і кинули до в’язниці. Почувши про це, Афіноген одразу ж поспішив їм на допомогу, але його теж посадили за ґрати. Невдовзі їх усіх було піддано тортурам і страчено. Мужній єпископ гідно прийняв смерть, за що був утішений Господом. «Афіногене, сьогодні будеш поряд зі мною в раю», - промовив Христос в останню мить земного життя священника.

Священномученику Афіногену моляться під час смертельної небезпеки.

Якщо павук вилазить з гнізда і тче нову павутину або на відкритому повітрі робить іншу з довгими нитками — буде гарна погода. Кажани довго літають після заходу сонця — буде ясно й тепло.

Сьогоднішні іменинники: Павло, Алевтина, Юлія, Валентина.

Добігає кінця не тільки липень, але й черговий місячний цикл. Сьогодні вже 27-ий місячний день. Мабуть всі вже в курсі, що Сонце, Венера й Марс отаборилися в зодіакальному секторі Лева. Тож це відбиватиметься майже на всіх сферах нашого життя і на здоров’ї зокрема (сплеск гормонів). Найближчі три тижні превалюватиме ненаситне “хочу!” - горласте, вимогливе і нахабне. Також варто пам’ятати, що Лев — це не тільки царствена велич і сила — це самозакоханість, театральність і гнівливість на тих, хто має сміливість ослухатися. Серпень обіцяє бути екстатичним, із феєрверком емоцій найширшого діапазону: захоплення, обурення, лють, шал, обожнення, “ахи”, “охи” - все, що лишень забажаєте. Тому запасаймося носовичками: вистава ось-ось розпочнеться.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 році: +10,1; а найтеплішим у 1936 - +38.