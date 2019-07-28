28 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Володимира Великого і Собор Київських святих; хто побачить круту веселку і про найближчі зоряно-місячні перспективи

Сьогодні святого рівноапостольного князя Київського Володимира, у святому хрещенні Василія. Про життя князя Володимира Святославича відомо не надто багато. Все, що ми знаємо – це свідчення літописів, найважливіший з яких «Повість временних літ» з’явився лише на початку ХІІ століття. При цьому варто пам’ятати, що літопис є не стільки документом, скільки літературною пам’яткою. Володимир був позашлюбним сином київського князя Святослава Ігоревича та Малуші – ключниці матері Святослава княгині Ольги. Відомо, що князь неодноразово був одружений, мав 12 синів і 9 доньок. Київський престол він здобув у результаті боротьби зі старшим братом Ярополком, якого, за наказом Володимира, вбили два варяги, що були у нього на службі. У роки князювання Володимира Святославича в основних рисах завершилося об’єднання Давньоруської держави. Він також провів адміністративну реформу, наслідок чого була забезпечена територіальна єдність держави. Але найважливішою була релігійна реформа. Після кількох невдалих спроб реформувати місцеву слов’янську релігію, Володимир звернувся до Христового вчення. У 988 році князь сам прийняв нову віру, а потім хрестив Київ і оголосив християнство державною релігією.

Нічна роса не висихає — буде гроза; що більша роса, то жаркіший день. Висока й крута веселка — на вітер, низька й воложиста — на дощ.

Іменини нині у Василя та Володимира.

26-ий місячний день. Сьогодні Венера входить у сектор Лева. Там, від початку липня, знаходиться вже Марс. А панує в секторі Лева нині Сонце, тож і Венері, і Марсу доведеться йому “підкорятися”. Тобто, кажучи простими словами, наші почуття і наші вчинки, приблизно до 21 серпня підпорядковуватимуться одному пану-господарю — нашому его, нашій волі. Чим сильніша воля — тим яскравіший результат. І чим слабша воля (або і взагалі відсутня) — тим блякліший результат, тим скорботніші наслідки. Варто нагадати, що енергетика Сонця в Левові надзвичайно потужна, конозиста і гаряча — навряд чи комусь удасться залишитися “теплохолодним”.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 році: +9,4; а найтеплішим у 1945 - +34,6.