27 липня: народний календар і астровісник

Нині Акіли; хто сьогодні довго спатиме, чи очікувати похолодання і з чим не треба поспішати

У чудовій країні Фінляндії сьогодні День сплюха, сонька, чи то пак соні. Його традиції сягають корінням у добу Середньовіччя — цього дня католики вшановували пам’ять сімох християн — юнаків Ефеських, які, закриті в печері імператором-язичником Децієм, заснули міцним сном і прокинулися аж через 200 років. Вираз “seven sleepers” - “семеро сплячих”, на цілі століття став крилатим, до того ж, не тільки у Фінляндії, але й на території всіх скандинавських країн. Так кажуть про того, хто довго й міцно спить. Утім, якщо хтось подумає, буцімто в цей день варто довго спати чи ніжитись у ліжку — той помиляється. Навпаки, бажано встати трохи раніше ніж зазвичай, аби не проспати щось найважливіше. Фіни, особливо ті, хто проводь відпустку на курортах, цього дня веселяться і розважаються. Приміром, обирають найлінивішого сонька, закутують його в ковдру, а потім кидають у водойму — річку, озеро чи Фінську затоку. Сюжет про сон довжиною в десятки, а то й у сотні років, існує в казках багатьох народів світу. А ще, як пам’ятаєте, любили поспати й мумі-тролі — вони спали цілісіньку зиму, аж до весни...

У нас нині святого Акіли, Апостола. За переказами, Акіла був учнем апостола Павла і служив єпископом у Гераклії (нині територія сучасної Туреччини).

Літній ранковий туман — на ясну погоду. Похолодання під час дощу — ознака того, що незабаром погода поліпшиться.

Іменинники сьогодні Стефан, Іван, Никодим, Костянтин, Миколай.

25-ий місячний день. Місяць на вихідних перебуватиме в Близнюках, тож геть пасивність і поганий настрій! Майже непомітно інерційність зміниться жвавістю, бажанням активної комунікації. Подорожі, пікніки, різноманітні зустрічі — все це на часі. Лежати на дивані мало кому захочеться. Але не забувайте дослухатися до власного внутрішнього голосу, інтуїції. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати; добре подумати, а вже потім – сказати. Для релаксації ідеальними будуть водні процедури. Соковитих вихідних!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: +7,8; а найтеплішим у 1909 - +37,1.