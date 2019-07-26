Анімаційний фестиваль Linoleum оголосив склад журі

Міжнародний анімаційний фестиваль Linoleum, що традиційно пройде за підтримки Держкіно, оголосив склад журі та перших спікерів лекційної програми фестивалю.

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

"Цьогоріч склад журі включає 6 анімаційних експертів. Оцінювати національний та міжнародний конкурси будуть Міхал Бобровскі (Словенія), Мартін Сматана (Словаччина) та Саша Рубан (Україна). Конкурс комерційної анімації, яка зазвичай складається з музичних кліпів та рекламних роликів, виконаних в анімаційній техніці, оцінюватимуть три експерти – Нікіта Діакур (Німеччина), Фредерік Сіґель (Швейцарія) та Олексій Тертишник (Україна)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі 87 анімаційних робіт, які потрапили до національного, міжнародного та конкурсу комерційної анімації, демонструватимуться в Кінотеатр «Жовтень» з 4 по 8 вересня.

Двоє із членів журі також виступлять у межах програми лекцій та майстер-класів LINOLEUM 2019, які проходитимуть у креативному просторі Izone (вул. Набережно-Лугова, 8).

Зокрема, Нікіта Діакур представить лекцію «Зламані симуляції Ugly». Основна концепція проекту Ugly — застосування безпосередніх та інтуїтивних методів моделювання, текстурування і анімації. Розмова буде зосереджена на процесі розробки ідей та підходів, які ведуть до остаточного анімованого продукту. Анімація в Ugly — це комбінація лялькової мультиплікації та комп’ютерного моделювання, яка варіює від фізично точного до викривленого. Подібна анімація наближається до кіномистецтва, яке намагається відтворити реальне життя.

А член журі міжнародного та національного конкурсу Міхал Бобровскі презентуватиме книгу «Пропаганда, ідеологія, анімація. Спотворені мрії історії».

Фото: Linoleumplatfor.ma