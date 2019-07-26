Анімаційний фестиваль Linoleum оголосив склад журі

Анімаційний фестиваль Linoleum оголосив склад журі

Укрінформ
Міжнародний анімаційний фестиваль Linoleum, що традиційно пройде за підтримки Держкіно, оголосив склад журі та перших спікерів лекційної програми фестивалю.

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

"Цьогоріч склад журі включає 6 анімаційних експертів. Оцінювати національний та міжнародний конкурси будуть Міхал Бобровскі (Словенія), Мартін Сматана (Словаччина) та Саша Рубан (Україна). Конкурс комерційної анімації, яка зазвичай складається з музичних кліпів та рекламних роликів, виконаних в анімаційній техніці, оцінюватимуть три експерти – Нікіта Діакур (Німеччина), Фредерік Сіґель (Швейцарія) та Олексій Тертишник (Україна)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі 87 анімаційних робіт, які потрапили до національного, міжнародного та конкурсу комерційної анімації, демонструватимуться в Кінотеатр «Жовтень» з 4 по 8 вересня.

Двоє із членів журі також виступлять у межах програми лекцій та майстер-класів LINOLEUM 2019, які проходитимуть у креативному просторі Izone (вул. Набережно-Лугова, 8).

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Зокрема, Нікіта Діакур представить лекцію «Зламані симуляції Ugly». Основна концепція проекту Ugly — застосування безпосередніх та інтуїтивних методів моделювання, текстурування і анімації. Розмова буде зосереджена на процесі розробки ідей та підходів, які ведуть до остаточного анімованого продукту. Анімація в Ugly — це комбінація лялькової мультиплікації та комп’ютерного моделювання, яка варіює від фізично точного до викривленого. Подібна анімація наближається до кіномистецтва, яке намагається відтворити реальне життя.

А член журі міжнародного та національного конкурсу Міхал Бобровскі презентуватиме книгу «Пропаганда, ідеологія, анімація. Спотворені мрії історії».

Фото: Linoleumplatfor.ma

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