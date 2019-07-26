Перше хрещення – з часів святого Володимира, друге хрещення – Томос
Укрінформ
Друге хрещення України дало нам незалежну Українську Православну Церкву
Уявляєте, майже дві тисячі років тому на цих пагорбах один із 12-ох апостолів Господа нашого Ісуса Христа – Андрій Першозваний – приніс християнство на прадавні українські землі й провістив виникнення Києва.
Понад тисячу років тому князь Володимир Великий охрестив киян у дніпровських водах.
А сьогодні ми у своїй вільній державі маємо змогу молитися Господу в єдиній помісній автокефальній Церкві.
Якщо перше хрещення ми отримали за часів святого Володимира, то Томос – це друге хрещення України, яке дало нам незалежну Українську Православну Церкву.
Митрополит Епіфаній
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