Український Оскарівський комітет починає прийом заявок для відбору
Про це повідомляється на сторінці комітету у Facebook.
“Прийом заявок проходитиме з 26 липня по 11 серпня. У цей період Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, Комітет 12 - 22 серпня розглядатиме заявки, 23 серпня відбудеться засідання Комітету та прес-конференція щодо оголошення фільму-претендента на премію "Оскар" від України.
Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:
1. Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.
2. Домінантною мовою у фільмі не повинна бути англійська. Оригінальний запис діалогу, а також готовий фільм має бути переважно українською або кримськотатарською мовами.
3. Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року, що має тривати щонайменше 7 днів поспіль.
4. До первинного прокату фільму у кінотеатрах забороняється транслювати фільм-номінант на телебаченні, в Інтернеті, на авіалініях, випускати DVD, але дозволяється попередня участь у кінофестивалях.
92 церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографу за 2018 рік відбудеться 9 лютого 2020 року в Лос-Анджелесі.
З регламентом роботи Комітету та правилами Американської кіноакадемії можна ознайомитися на сайті: producer.com.ua