Український Оскарівський комітет починає прийом заявок для відбору

Оскарівський комітет України розпочинає 26 липня прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Про це повідомляється на сторінці комітету у Facebook.

“Прийом заявок проходитиме з 26 липня по 11 серпня. У цей період Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Комітет 12 - 22 серпня розглядатиме заявки, 23 серпня відбудеться засідання Комітету та прес-конференція щодо оголошення фільму-претендента на премію "Оскар" від України.

Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

1. Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.

2. Домінантною мовою у фільмі не повинна бути англійська. Оригінальний запис діалогу, а також готовий фільм має бути переважно українською або кримськотатарською мовами.

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3. Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року, що має тривати щонайменше 7 днів поспіль.

4. До первинного прокату фільму у кінотеатрах забороняється транслювати фільм-номінант на телебаченні, в Інтернеті, на авіалініях, випускати DVD, але дозволяється попередня участь у кінофестивалях.

92 церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографу за 2018 рік відбудеться 9 лютого 2020 року в Лос-Анджелесі.

З регламентом роботи Комітету та правилами Американської кіноакадемії можна ознайомитися на сайті: producer.com.ua