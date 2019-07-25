Рімейку восьмого сезону "Гри престолів" не буде

Ідея про перезйомку 8-го сезону американського серіалу “Гра престолів” серйозно не розглядається.

Про це у середу заявив президент каналу HBO Кейсі Блойс, передає TVLine.

“Блойс наголосив, що перезйомка 8-го сезону (Гри престолів — ред.) “не розглядається серйозно”, - йдеться у повідомленні.

Він додав, що коли телевізійний продукт є успішним, то завжди знаходяться люди, які мають протилежні думки щодо того, як повинні завершуватися такі серіали.

Блойс також нагадав, що серіал отримав 32 номінації на премію Emmy, і це є відзначенням професіоналізму роботи команди.

Раніше невдоволені прихильники “Гри престолів” запустили петицію з вимогою перезняти останній сезон серіалу за допомогою “компетентних” сценаристів.

Фото: HBO