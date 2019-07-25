У Чернівцях розпочався місячний фестиваль органної музики

У Чернівцях з 24 липня до 24 серпня проходить фестиваль органної музики, присвячений 28-й річниці Незалежності України.

Про це повідомляє Чернівецька обласна філармонія.

Окрім українських музикантів, у фестивалі візьмуть участь виконавці з Чехії, Хорватії, США та Франції.

У прес-релізі, який є у розпорядженні Укрінформу, організатори запевняють, що кожен концерт (всі вони відбуватимуться у Залі органної та камерної музики) буде цікавим та оригінальним. Наприклад, в одному з концертів разом з органом лунатиме труба, гратимуть П’єр та Августін Зеворт із Франції. Олена Удрас із Одеси виступить із американським саксофоністом Максом Швіммером.

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"Деякі музиканти вже не вперше приїжджають до Чернівців. А органіст із Парижа Жан-Марі Леруа виступав тут уже багато разів, майже щороку він відвідує наше місто. Жан-Марі дуже любить Україну, часто буває в українських містах. І завжди певну суму коштів зі своїх концертів віддає на допомогу українським бійцям. На знак підтримки українців Жан-Марі завжди виступає у вишиванці", - зазначають організатори фестивалю.