Глава МВС Латвії заявляє, що ходив на фестиваль Вайкуле, а не Лепса
Укрінформ
Міністр МВС Латвії Сандіс Гіргенс заявив, що ходив на фестиваль Лайми Вайкуле, а не на концерт російського співака Григорія Лепса.
Про це він сказав у середу, повідомляє Delfi.
"Говорячи про відвідання концерту, Гіргенс сказав, що це не був концерт Лепса, а Міжнародний фестиваль, організатором якого є Лайма Вайкуле", - йдеться у повідомленні.
Раніше міністр юстиції Латвії Яніс Борданс висловив невдоволення тим, що міністр внутрішніх справ країни Гіргенс відвідав концерт російського музиканта Лепса.