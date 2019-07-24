Глава МВС Латвії заявляє, що ходив на фестиваль Вайкуле, а не Лепса

Міністр МВС Латвії Сандіс Гіргенс заявив, що ходив на фестиваль Лайми Вайкуле, а не на концерт російського співака Григорія Лепса.

Про це він сказав у середу, повідомляє Delfi.

"Говорячи про відвідання концерту, Гіргенс сказав, що це не був концерт Лепса, а Міжнародний фестиваль, організатором якого є Лайма Вайкуле", - йдеться у повідомленні.

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Раніше міністр юстиції Латвії Яніс Борданс висловив невдоволення тим, що міністр внутрішніх справ країни Гіргенс відвідав концерт російського музиканта Лепса.