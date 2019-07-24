McDonald's в Австрії змінить “мафіозну” рекламу бургера

Мережа ресторанів фастфуду в Австрії змінить рекламний слоган свого нового бургера, словесна гра в назві якого асоціювалася з мафією.

Про це у повідомленні для ЗМІ заявив маркетинговий директор McDonald's в Австрії Йорг Піццера, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, ми не хотіли образити італійців. Ми вибачаємося перед усіма, хто відчув себе ображеним", - заявив він.

За його словами, на рекламному плакаті слоган замінять на "Для справжніх друзів".

В найближчі дні всі плакати будуть переклеєні.

Як повідомляв Укрінформ, італійці, зокрема і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні виступили з гострою критикою реклами McDonald's в Австрії свого нового бургера Bacon della Casa в рамках меню "Італійське літо". На рекламному плакаті "італійського" бургера був слоган німецькою мовою "Für echte Mampfiosi. Слово "Mampfiosi" - похідне від німецького "mampfen” (уминати за обидві щоки)та італійського "mafiosi". Умовним перекладом слогану було щось на кшталт "Для справжніх "уминателів", як і з іншим значенням-натяком "Для справжніх мафіозі".

Багатьох мешканців Італії обурила рекламну кампанію через нібито порівнювання усіх італійців з мафіозі.