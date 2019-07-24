У Латвії через міністра на концерті Лепса розгорівся скандал

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс висловив невдоволення тим, що міністр внутрішніх справ країни Сандіс Гіргенс відвідав концерт російського музиканта Григорія Лепса.

Про це заявив сам Борданс, повідомляє Delfi.

"Це так само кричуще, як той випадок, коли Russia Today в студії Латвійського телебачення влаштувало шоу, щоб принизити Латвію. Подібним чином міністр внутрішніх справ сидів у перших рядах на концерті Лепса, щоб принизити Латвійську державу", - сказав він.

Борданс також незадоволений тим, що наближений до президента Росії Володимира Путіна і російських кримінальних кіл Лепс не включений до латвійського чорного списку як у Литві і США.

Як повідомлялося, Мінфін США заявив, що Григорій Лепс (справжнє ім'я Лепсверідзе) пов'язаний зі злочинним синдикатом "Братське коло". На думку американських слідчих, Лепс міг бути кур'єром в цій мафіозній структурі. "Братське коло" вважалося злочинною мережею, створеною на пострадянському просторі і діючою в Європі, на Близькому Сході, Африці та Латинській Америці. Профілем діяльності угруповання слідчі назвали відмивання коштів і торгівлю наркотиками.

І хоча сам Лепс заперечує свій зв'язок з мафією, на багатьох відеозаписах і світлинах видно, як співак зустрічається з лідерами злочинного угруповання і виступає на їх ювілеях.

У Латвії іноземців до "чорного списку" можуть включити два міністри: глави МЗС і МВС. При цьому рішення міністра внутрішніх справ можна оскаржити в суді, а рішення міністра закордонних справ - ні. Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що відповідальність з цього питання лежить на плечах його колеги з МВС - Сандісі Гіргенсі. Однак той стверджує, що ніяких поганих новин про Лепса від органів безпеки не отримував.