У Латвії через міністра на концерті Лепса розгорівся скандал
Про це заявив сам Борданс, повідомляє Delfi.
"Це так само кричуще, як той випадок, коли Russia Today в студії Латвійського телебачення влаштувало шоу, щоб принизити Латвію. Подібним чином міністр внутрішніх справ сидів у перших рядах на концерті Лепса, щоб принизити Латвійську державу", - сказав він.
Борданс також незадоволений тим, що наближений до президента Росії Володимира Путіна і російських кримінальних кіл Лепс не включений до латвійського чорного списку як у Литві і США.
Як повідомлялося, Мінфін США заявив, що Григорій Лепс (справжнє ім'я Лепсверідзе) пов'язаний зі злочинним синдикатом "Братське коло". На думку американських слідчих, Лепс міг бути кур'єром в цій мафіозній структурі. "Братське коло" вважалося злочинною мережею, створеною на пострадянському просторі і діючою в Європі, на Близькому Сході, Африці та Латинській Америці. Профілем діяльності угруповання слідчі назвали відмивання коштів і торгівлю наркотиками.
І хоча сам Лепс заперечує свій зв'язок з мафією, на багатьох відеозаписах і світлинах видно, як співак зустрічається з лідерами злочинного угруповання і виступає на їх ювілеях.
У Латвії іноземців до "чорного списку" можуть включити два міністри: глави МЗС і МВС. При цьому рішення міністра внутрішніх справ можна оскаржити в суді, а рішення міністра закордонних справ - ні. Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що відповідальність з цього питання лежить на плечах його колеги з МВС - Сандісі Гіргенсі. Однак той стверджує, що ніяких поганих новин про Лепса від органів безпеки не отримував.