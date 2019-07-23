ОМКФ влаштує прем’єру фільму “Бог існує, її ім’я — Петрунія” в Києві

Фільм-закриття 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю покажуть 31 липня у Києві.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

“Уперше в Україні стрічка “Бог існує, її ім’я – Петрунія” Теони Стругар-Мітевської була показана на 10-му ювілейному Одеському кінофестивалі. 31 липня відбудеться її київська прем’єра”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, спільно з компанією Kinove Одеський кінофестиваль влаштує ексклюзивний показ стрічки у кінотеатрі “Жовтень”. Початок показу — о 19:00.

Феміністична трагікомедія македонської режисерки стала одною з фаворитів 69-го Берлінале, де брала участь в основному конкурсі.

Сюжет заснованого на реальних подіях фільму розгортається у місті Штип Північної Македонії. За давньою місцевою традицією, кожного січня місцевий священик виходить на міст і кидає звідти у воду хрест. За можливість його знайти борються десятки, а то й сотні мешканців, але виключно чоловіки. Одного разу за хрестом у воду кинулася безробітна дівчина Петрунія. І вона його спіймала…