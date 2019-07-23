Майкл Щур звільняється із Суспільного

Член правління Національного Суспільного телебачення, відповідальний за інформаційне мовлення та цифрові платформи, Роман Вінтонів (Майкл Щур) звільняється з 1 серпня.

Про це він написав у Facebook.

"Офіційно повідомляю: я звільняюся з Суспільного для того, щоб зосередитись на Телебаченні Торонто і творчості. Звільняюсь з 1-го серпня", - йдеться у повідомленні.

Роман Вінтонів був обраний за пропозицією Зураба Аласанії 15 травня 2017 року й з того часу обіймав посаду члена правління Національного Суспільного телебачення, відповідального за інформаційне мовлення та цифрові платформи.