Пошукова система Google присвятила новий дудл 60-річчю з дня публікації першої книги братів Стругацьких "Країна багряних хмар".

Фантастичний роман "Країна багряних хмар" – це пригодницька повість, яка була написана у 1952-1957 роках. У ній розповідається про експедицію землян на планету Венера наприкінці ХХ століття.

Під час написання повісті інформації про поверхню Венери не було, тому книга є абсолютною фантастикою, адже Венера Стругацьких не відповідає реальності, нагадує "Прямий".

Аркадий и Борис Стругацкие

Багато вчених того часу вважали, що умови на поверхні планети досить близькі до земних, і що у Венери є супутник. Саме на цих припущеннях і заснована повість: за сюжетом на Венеру в 1990-х роках висаджується експедиція радянських вчених.

Лише потім вчені встановили, що температура на планеті становить +475°С, тиск - близько 93 атмосфер, сонячна доба - близько 116 земних діб. Через це планета абсолютно не придатна для життя людей.

У книзі згадується природний супутник Венери - Веніта, якого, як відомо, планета не має.

Літературна легенда свідчить, що повість "Країна багряних хмар" була написана братами Стругацькими на спір, після дискусії з друзями (за альтернативною версією – з дружиною Аркадія Стругацького) про слабкість сучасної фантастики. Суперечку відносять до кінця 1954 - початку 1955 років. Однак, за свідченням Бориса Стругацького, перші ідеї повісті і навіть її назва з'явилися у Аркадія Стругацького ще в 1951 році.