Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв став членом Європейської кіноакадемії.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія у Facebook.

"Вітаємо українського режисера, актора, лауреата Національної кінопремії "Золота Дзиґа" Ахтема Сеїтаблаєва з почесним званням члена Європейської Кіноакадемії!" - йдеться у повідомленні.

Ахтем Сеїтаблаєв — український актор та режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Директор державного підприємства "Кримський дім". У 2014 і 2016 зняв фільми про кримських татар - "Хайтарма" і "Чужа молитва". У 2017 - військову драму "Кіборги".

Фото: facebook.com/uafilmacademy