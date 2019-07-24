24 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні рівноапостольної княгині Ольги; чи мерехтітимуть зорі та хто буде щасливчиком

Церква цього дня вшановує рівноапостольну Ольгу, в святому хрещенні Олену, княгиню Київську, бабцю Володимира Великого, хрестителя Русі. Ольга була, безумовно, постаттю визначною: їй, жінці, в ті далекі часи вдалося те, що не вдавалося багатьом чоловікам – тривалий час залишатися при владі й померти власною смертю в пристойному віці. Секрет такої політичної успішності крився не тільки в сприятливих обставинах, але й у досить сильному характері цієї жінки, яка не боялася робити сміливі самостійні публічні вчинки. Добрі чи погані – то вже інше питання. Літописи називають її хитрою, а сучасні дослідники – мудрою і далекоглядною правителькою. Православна церква ще у домонгольські часи долучила Ольгу до сонму святих (хоча офіційна канонізація навряд чи відбулася). Місце і дата народження княгині Ольги достеменно невідомі.

Золотиста вечірня зоря на безхмарному небі — утримається добра погода. Мерехтять зорі — кілька днів буде ясно й сухо.

З іменинами вітайте Ольгу.

22-ий місячний день. Сонце в Левові. В цій частині небесної екліптики світило має найбільшу силу для Північної півкулі. Тому нині в кожному з нас відкривається потужна вітальність. Все, що заважатиме виявленню нашої любові до життя, нашого самоствердження, проявиться сьогодні дрібними, або не дуже конфліктними ситуаціями. У когось, наче весняний авітаміноз, вигулькне майже дитяча самозакоханість, бажання стати центром всесвіту, отримувати компліменти і похвалу. Нічого лихого в цьому немає, але, все ж, варто тримати себе в руках. Цього дня від нас вимагатиметься вміння ладнати з собою і оточенням: членами родини, колегами тощо. Той, хто спокійно проживе нинішній день — може з легким серцем поставити собі найвищий бал за поведінку. Ви щасливчик.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1906 – +9,4, а найтеплішим у 1910, 1960 – +34,0.