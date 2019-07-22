У Херсоні та Миколаєві презентували документальний фільм “Миротворці. У горах Сванетії”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформаційної політики України.

“Покази документального фільму “Миротворці. У горах Сванетії”, знятого компанією MIR&CO PRODUCTION на замовлення Міністерства інформаційної політики, відбулися з нагоди Дня українського миротворця. 15 липня стрічку показали у Херсоні (кіноконцертний зал “Ювілейний”), 16 липня - у Миколаєві (у військовій частині)”, - ідеться у повідомленні.

Фільм про українських миротворців презентували у Херсоні та Миколаєві/Фото: Мінінформ, Фейсбук

Як зазначається, участь у заходах взяли продюсер фільму Мирослав Гай, автор ідеї Валентина Охлопкова, керівник сектора інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу МІП Віктор Литвінов.

Фільм розповідає про першу самостійну місію українських миротворців, що пройшла з 10 по 14 жовтня 1993 року. Це була спецоперація ЗСУ з евакуації грузинських біженців у горах Сванетії. Українські пілоти на 17 вертольотах під обстрілами абхазько-російських військ здійснили 291 виліт та врятували від етнічних чисток 7634 людини, доставили 487 тонн вантажу.

Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій, починаючи з 1992 року. Загалом у військових операціях взяло участь більше 44 тисяч українських військовослужбовців.