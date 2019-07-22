Глава МВС Італії обурений “мафіозною” рекламою McDonalds в Австрії

Італійці, зокрема і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні виступили з гострою критикою реклами мережі ресторанів фаст-фуду "МакДональдз" свого нового бургера, словесна гра в назві якого асоціювала Італією з мафією.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Критику італійців викликала рекламна акція "МакДональдз" в Австрії свого нового бургера Bacon della Casa в рамках меню "Італійське літо". На рекламному плакаті "італійського" бургера містився слоган німецькою мовою "Für echte Mampfiosi“ - гра слів, яка натякала на умовний переклад на кшталт "Для справжніх "уминателів" за обидві щоки" ("mampfen” - уминати за обидві щоки). При цьому, слово "Mampfiosi" очевидно натякало на "мафіозі", а тому слоган як нібито означав "Для справжніх мафіозі".

Крім того, в додатку "МакДональдза" своїм клієнтам було надіслано рекламну фразу "Привіт мафіозо, спробуй вже зараз наш новий Bacon della Casa!" – в англійському тексті німецьке "Mampfioso" було перекладено саме як "Mafioso".

Згідно з італійськими ЗМІ, через цю рекламу італійці як в себе вдома, так і ті, які проживають в Австрії, навіть виступили з протестами. Відреагував навіть глава МВС Маттео Сальвіні з правопопулістської партії “Ліга Півночі”, який обурився в себе в "Твіттері" нібито прирівнюванням усіх італійців до мафіозі.

"Усі італійці – мафіозі? Як сумно…", - зазначив Сальвіні, додавши, що в Італії давно перемогли мафію, гордяться цим і повернення назад не буде. При цьому, він помилково зазначив у дописів, що рекламний плакат "італійського" бургера був зроблений в Німеччині.

Як відомо, мафія (італ. mafia) – бандитська організація, яка шляхом насильства втручається у політичне життя країни – в багатьох асоціюється саме з Сицилією (Італією), де й зародилася як явище.