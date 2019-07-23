23 липня: народний календар і астровісник

Нині Антонія Печерського; чи буде ясною осінь, а зима затяжною і кому настав час забути про спокій

Цього дня Церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського – церковного діяча часів Київської Русі, засновника Києво-Печерської лаври і просто людини святого життя. Родом преподобний Антоній з Любеча що на Чернігівщині. Рано відчув у собі чернече покликання. Здійснив паломництво до Палестини, декілька років прожив на Афоні, потім повернувся на батьківщину. Багато років поспіль жив у викопаній у землі печері. Незабаром навколо нього почали збиратися учні та послідовники. Так поволі зароджувався Печерський монастир, який невдовзі перетворився на Києво-Печерську лавру.

На Антонія літо, так само як і сонце, набирало своєї найбільшої сили. Наші пращури примічали: “Липень жаркий — грудень буде морозний”; “мокре літо — осінь ясна; літо мокре й тепла осінь — на тривалу затяжну зиму”.

З іменинами вітайте Антонія, Данила, Леонтія, Олександра, Петра, Георгія.

21-ий місячний день. Сьогодні Сонце входить у знак своєї сили, в свій космічний дім — сектор Лева. Наприкінці тижня туди навідається Венера, а крім того, з початку липня там вже гостює Марс. Тож буде движ, тусня, весело й активно. Втім, треба остерігатися “пожеж” - адже вогняно-войовничий Марс вступив у вогняний знак Лева... Можна очікувати надмірних амбіцій, прагнень, апетитів, різноманітних форс-мажорних ситуацій. Багатьом захочеться керувати, роздаючи направо і наліво цінні й не дуже вказівки, а ось охочих плідно попрацювати знайдеться не надто багато. Активізуються ті, хто має амбіції та схильний до авантюризму. З 24 липня по 4 серпня настає чи не найбільш екстремальний період року. На нас чекають гаряченькі дні!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 – +5,8, а найтеплішим у 2001 – +34,8.