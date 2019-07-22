«Месники: Завершення» став найкасовішим фільмом в історії

Фільм "Месники: Завершення" оновив історичний рекорд за касовими зборами, подолавши рубіж в $2,9 мільярди.

Про це розповів продюсер Кевін Файгі на фестивалі Comic-Con в американському Сан-Дієго, пише The Guardian.

Попереднім лідером був "Аватар" Джеймса Кемерона, який вийшов на екрани в 2009 році. Останній частині "Месників" знадобилося близько чотирьох місяців прокату, щоб побити "Аватар", що зібрав $2,79 мільярда.

Крім того, "Месникам: Фінал" належить рекорд зі зборів в перший тиждень прокату: $1,22 мільярда.

Читайте також: Нові "Месники" б'ють рекорди касових зборів За словами Файгі, "Аватар", як і раніше фінансово найуспішніший фільм, якщо зробити поправку на десятирічну інфляцію.

"Месники: Завершення" завершили багаторічну серію повнометражних фільмів про супергероїв коміксів студії Marvel. Перший фільм епопеї, "Залізна людина", вийшов в 2008 році. Вся серія налічує 22 фільми.