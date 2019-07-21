Магічна ніч у берлінському Ботсаду

Ботанічний сад Берліна на вихідні провів 11 «Ботанічну ніч» - свято рослин і світла.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Гра світла, кілометри підсвічених доріжок серед звичайних і рідкісних рослин, понад 150 інсталяцій, яскраві виступи артистів і гарна музика, та ще й на додаток великий гастрономічний вибір – все це привело в Ботсад більш як 20 тисяч відвідувачів «магічного світу Ботанії».

"Ботанічна ніч" у Берліні/ Фото Ольги Танасійчук

Ботанічний сад Берліна – це 43 га, на яких можна побачити більше 20 тис видів рослин.