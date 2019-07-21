Гран-прі ОМКФ розділили український і грузинський фільми
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю розділили два фільми – українська стрічка «Додому» Нарімана Алієва і грузинська «А потім ми танцювали» Левана Акіна», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, фільм «Додому» розповідає про кримського татарина, який везе в Крим тіло свого загиблого на Донбасі сина. Стрічка Акіна порушує проблема ставлення до представників ЛГБТ в консервативній Грузії через історію двох танцюристів.
Левана Акіна журі також визнало найкращим режисером у міжнародній конкурсній програмі, а виконавця однієї з головних ролей Левана Ґелбахіані – найкращим актором.
Найкращим режисером ОМКФ став Алехандро Ландес, автор фільму «Монос» про безпритульних підлітків, які створили озброєне угруповання.
У новій номінації «Вибір глядачів» переміг фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. За найкращу акторську роботу також відзначили Ірму Вітовську, яка зіграла в цьому фільмі.Закриття ОМКФ / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ
Найкращим повнометражним українським фільмом журі визнало стрічку «Тато – мамин брат» Вадима Ількова.
За найкращий український короткий метр журі нагородило стрічку Оксани Казьміної «Секрет, Дівчинка та Хлопчик».
Серед документальних фільмів перемогла норвезька стрічка «Бо ми мужики» Петтера Соммера і Ю Вемуда Свендсена про чоловічі відносини в середньому віці.
Наступний Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 10-18 липня 2020 року.
Фото на головній: oiff.com.ua