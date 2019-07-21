Гран-прі ОМКФ розділили український і грузинський фільми

Відразу два фільми - з України та Грузії - отримали найвищу нагороду 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю розділили два фільми – українська стрічка «Додому» Нарімана Алієва і грузинська «А потім ми танцювали» Левана Акіна», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм «Додому» розповідає про кримського татарина, який везе в Крим тіло свого загиблого на Донбасі сина. Стрічка Акіна порушує проблема ставлення до представників ЛГБТ в консервативній Грузії через історію двох танцюристів.

Левана Акіна журі також визнало найкращим режисером у міжнародній конкурсній програмі, а виконавця однієї з головних ролей Левана Ґелбахіані – найкращим актором.

Найкращим режисером ОМКФ став Алехандро Ландес, автор фільму «Монос» про безпритульних підлітків, які створили озброєне угруповання.

У новій номінації «Вибір глядачів» переміг фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. За найкращу акторську роботу також відзначили Ірму Вітовську, яка зіграла в цьому фільмі.

Закриття ОМКФ / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Найкращим повнометражним українським фільмом журі визнало стрічку «Тато – мамин брат» Вадима Ількова.

За найкращий український короткий метр журі нагородило стрічку Оксани Казьміної «Секрет, Дівчинка та Хлопчик».

Серед документальних фільмів перемогла норвезька стрічка «Бо ми мужики» Петтера Соммера і Ю Вемуда Свендсена про чоловічі відносини в середньому віці.

Наступний Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 10-18 липня 2020 року.

Фото на головній: oiff.com.ua