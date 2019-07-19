У Нью-Йорку домовилися провести тихий випускний, щоб не налякати учня з аутизмом

Випускники старшої школи у Нью-Йорку домовилися провести випускний так тихо, наскільки це можливо, аби не налякати свого однокласника Джека Хіггінса.

Хлопець дуже чутливий до гучних звуків, оскільки має розлад аутистичного спектра, повідомляє Центр інформації про права людини з посиланням на видання Insider.

"Джек Хіггінс йшов до сцени отримувати диплом, затуляючи вуха. Однак замість того, аби гучно аплодувати, присутні в залі почали плескати абсолютно беззвучно. Так вони хотіли зробити свято максимально комфортним для однокласника", - йдеться у повідомленні.

Виявилося, що за кілька місяців до цього батьки Джека зверталися до директора школи. Вони хотіли зрозуміти, чи можна щось придумати, щоб їхній син забрав свій диплом разом з усіма, піднявшись на сцену. Директор має дочку з синдромом Дауна, тож батьки випускника сподівалися на його розуміння. І той передав прохання всім учням.

"Ми були неймовірно зворушені. Я і моя дружина плакали, покидаючи церемонію", – прокоментував батько Джека.