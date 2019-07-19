У Нью-Йорку домовилися провести тихий випускний, щоб не налякати учня з аутизмом
Хлопець дуже чутливий до гучних звуків, оскільки має розлад аутистичного спектра, повідомляє Центр інформації про права людини з посиланням на видання Insider.
"Джек Хіггінс йшов до сцени отримувати диплом, затуляючи вуха. Однак замість того, аби гучно аплодувати, присутні в залі почали плескати абсолютно беззвучно. Так вони хотіли зробити свято максимально комфортним для однокласника", - йдеться у повідомленні.
Виявилося, що за кілька місяців до цього батьки Джека зверталися до директора школи. Вони хотіли зрозуміти, чи можна щось придумати, щоб їхній син забрав свій диплом разом з усіма, піднявшись на сцену. Директор має дочку з синдромом Дауна, тож батьки випускника сподівалися на його розуміння. І той передав прохання всім учням.
"Ми були неймовірно зворушені. Я і моя дружина плакали, покидаючи церемонію", – прокоментував батько Джека.