22 липня: народний календар і астровісник

Хто сьогодні питиме мескаль, кому дістанеться черв’як та чи обведуть Риби когось навколо хвоста

В далекій Мексиці цього дня всенародне свято — Гелагеца, або свято на пагорбі. Воно присвячено корінним народам і є важливою культурною подією цілого регіону. Під час урочистостей обирають найбільш вродливу дівчину — богиню Центеотль (по-простому — індіанську богиню кукурудзи). Відбуваються всілякі театралізовано-костюмовані дійства, призначені переважно для очей туристів, а ще вживається чимало страв і напоїв мексиканської кухні, зокрема текіли і мескалю. Текіла відома в світі більше, а мескаль, який ще називають “старшим братом” текіли — менше. Різниця між цими двома алкогольними напоями приблизно така сама, як між шотландським скотчем і житнім віскі, або між коньяком і бренді. Текіла виготовляється лише з одного виду агави (блакитної), а мескаль — аж із п’яти культурних видів цієї рослини, а інколи, навіть із додаванням ще деяких видів дикої агави. Мескаль вищої якості стоїть в одному ряду з текілою, але за кількістю сортів і видів все ж поступається їй. Так само як і текілу, мескаль супроводжують різноманітні легенди і ритуали. Особливо популярним є міф про черв’яка, який неодмінно має бути в пляшці справжнього мескалю. Насправді ж черв’як не є обов’язковим атрибутом якісного мескалю — це був надзвичайно вдалий маркетинговий хід, застосований уперше в 1940 році. Тому в деякі сорти мескалю, які йдуть на експорт, додають екологічно чистих і абсолютно безпечних червоних черв’яків — спеціально для любителів гострих відчуттів.

З іменинами вітайте Костянтина, Кирила, Олександра.

20-ий місячний день. Місяць продовжує перебувати в Рибах. Спроможність до розумової концентрації надзвичайно послаблена. Риби — мастаки обводити наївних простаків навколо свого риб`ячого хвоста, не згірш, ніж вправний фігляр навколо пальця. Тож у цей період марно очікувати конкретики — лише примарне, ілюзії, лише утопія. Найліпше цей час витратити на активний відпочинок, пізнавальні подорожі або заняття мистецтвом. А ще цей день називають днем кармічних відплат. Настрій буде мінливим — від мінору до мажору і навпаки. Але, попри все, сподіваємося, що нинішній понеділок видасться не найгіршим у вашому житті. https://www.youtube.com/watch?v=n_pWpW4JlrM

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 – +8,3, а найтеплішим у 1936 – +34,9.