20 липня: народний календар і астровісник

Кому страшна Єфросина, хто втратить спокій, а хто залишиться незворушним і що треба оберігати

Сьогодні Церква вшановує преподобну Євдокію, в чернецтві Єфросинію. В давнину це був переважно дощовий день, який започатковував період негоди. Наші пращури казали: «Як зібрав сіно, то не страшна і Єфросина». Але попереду були ще жнива, то селяни дуже переймалися погодою. Якщо Єфросина була «сухою», то попереду чекали гожі спекотні дні й це тішило, адже з завтрашнього дня (з Прокопа) в Україні зазвичай розпочиналися жнива. То було колись, а на сьогодні вже зібрано ранніх зернових та зернобобових культур з понад половини площ. А ще на Єфросини був останній день збирання бджолиних роїв; після цього намагалися не створювати нових бджолиних сімей, бо ті вже не встигнуть запастися на зиму медом.

Череда увечері повертається додому спокійно – завтра буде гарна погода, якщо ж корови бунтують, втрачають спокій і ревуть – чекай негоди. Корови мало п’ють води і вдень сплять – на дощ.

Іменинники цього дня Євдокія, Єфросинія.

18-ий місячний день і Місяць від Водолія гайнув до Риб. Надзвичайно важливими будуть сьогодні не лише слова, але й думки. Вони впливатимуть не тільки на нас самих, але й на оточуючих. У судженнях варто опиратися на існуючий досвід. Що робити у разі його відсутності — зорі мовчать. Продуктивним і корисним буде переосмислення чогось. Все, що стосуватиметься документів, подорожей, ділових проєктів – відбуватиметься з певною затримкою. Насправді це не так вже й погано, радше навпаки: привід знайти помилку, щось виправити і відкоригувати. У відпочинку орієнтуйтеся на найближче коло рідних. Оберігайте сферу приватного.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +8,9, а найтеплішим у 1936 – +34,6.