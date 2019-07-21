21 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні великомученика Прокопія. Саме на святого Прокопа колись розпочиналося масове збирання зернових. Цього дня кожен господар намагався нажати бодай один сніп. Про це засвідчують численні прислів’я і приказки: «На Прокопа приготуй плечі для снопа» або «На Прокопа має бути в полі копа». Було бажаним, щоб зажинки збігалися з повним місяцем і так званими «легкими», тобто жіночими днями – середою, п’ятницею чи суботою.
На Поліссі Прокопію служили молебень – щоб не було негоди. Не працювали ані в полі, ані в лісі, щоби не викликати буревій, град, вихор, пожежу, блискавку. Іноді його називали «градовим днем». Існувало повір’я, що хто працює в цей день – обвариться. Заборонялося працювати жінкам, у котрих одне за одним помирали діти. Білоруси казали: «Пракоп бок прыпек». А ще цього дня українці до сходу сонця збирали кріп і мили ним голову, щоби вона не боліла. Також у цій воді купали хворих на енурез дітей – цей звичай був поширений на Харківщині. Прокопа вшановували не тільки українці, але й представники інших слов’янських народів. Приміром у Сербії Прокопа вважали своїм покровителем шахтарі.
Іменинники сьогодні Прокіп, Олександр, Федір.
19-ий місячний день, Місяць у Рибах. Один із найпотужніших днів для навіювання і віри в примарне, тож стережіться, всіляко опирайтеся і протистійте будь-яким оманам. З 18 липня по 2 серпня включно у переважної більшості спостерігатиметься підвищений енергетичний тонус; в рази зросте жага до соціальної активності. Одним із варіантів відпочинку сьогодні може стати шопінг, але йти на поводі власних примх і забаганок не слід – за декілька днів можуть з’явитися несподівані витрати, а куплене нині лише викликатиме глухе роздратування. Тож вдалої купівлі! Чи ж пак вибору.
Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 – +7, а найтеплішим у 1936 – +35,9.