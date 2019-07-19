Шефір прокоментував заборону "Сватів"

Перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір вважає, що в Україні "гібридне відчуття прав людини" через заборону на в'їзд для осіб, які порушили законодавство у зв'язку з перетином кордону з Кримом.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua.

«В той час (у 2015 році - ред.) серіал «Свати» ще не був заборонений. Було гоніння на Лорак ..., хоча зрозуміло, що вона робила помилки. Я її не захищаю. Вона дійсно зробила дуже багато дурниць, але я не підтримую переслідування артистів. Таких, як Пореченков або Охлобистін - так, воно і зрозуміло, точно потрібно переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей... » - сказав Шефір.

Водночас до «нормальних людей» він відніс російського актора Федора Добронравова - виконавця ролі в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", якого Мінкультури у 2017 році внесло до переліку осіб, які становлять загрозу для національної безпеки. Водночас Шефір вважає, що Добронравова спровокували журналісти.

«Дуже багато людей їздили в Крим. Але він мені розповідав, як його спровокували. Якісь журналісти підходили з запитанням: «Як ви там? Крим - це Україна?» Уявіть, що ви зустрілися зі знайомим, припустимо, в ресторані, ведете світську бесіду, спокійно собі почуваєте, а тут до вас хтось підходить з формулюванням:«О, ти ж актор-пародист, а ну, давай, пожартуй! ». Причому неважливо, яке запитання ставиться, але сама подача, підхід, це дратує, вибиває з колії», - уточнив Шефір.

Водночас він додав, що поки не порушувалося питання про намір СБУ зняти заборону на в'їзд в Україну російським артистам.

«Особисто я негативно ставлюся до культурних заборон, тому що таким чином ми нічого не доб'ємося. У нас не тільки гібридна війна, а якесь гібридне відчуття прав людини. Дуже багато людей, які туди поїхали, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно», - сказав Шефір.

Разом з тим він підкреслив, що не всі люди на території Росії «ненормальні ватники».

«Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких треба інформаційно впливати», - зазначив Шефір.

Він також переконаний, що українці повинні доводити громадянам РФ, що Україна - більш вільна і демократична країна, «тому що вони наші сусіди, нам з ними далі жити».

«Ми нікуди на карті від них не дінемося, хоч би як цього хотіли», - сказав Шефір.

Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова - виконавця ролі в серіалі "Свати" студії "Квартал 95" - до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1 + 1" оскаржила в суді внесення зірки "Сватів" Федора Добронравова в так званий чорний список.

ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" і внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України та Державне агентство з питань кіно.

17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і призупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд акторові "Сватів" Федору Добронравову і визнав протиправним заборону серіалу.

16 травня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ і Держкіно і підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" і скасування заборони на в'їзд в Україну російському акторові.

З 1 липня телеканал "1 + 1" розпочав показ шостого сезону серіалу "Свати".