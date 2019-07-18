Премія PinchukArtCentre оголосила номінантів

PinchukArtCentre оголосив імена 20 художників, номінованих на Премію PinchukArtCentre 2020 – загальнонаціональну премію в галузі сучасного мистецтва для молодих українських художників віком до 35 років.

Як повідомляє пресслужба артцентру, учасники шортлиста були обрані відбірковою комісією з понад 1100 заявок, отриманих від молодих українських художників з усіх регіонів України та інших країн світу.

“До шортлиста номінантів увійшли: АнтiГонна (32, Київ), Катя Бучацька (32, Київ), Ксенія Гнилицька (35, Київ), Юлія Голуб (29, Харків/Вроцлав), Павло Гражданський (28, Харків), Олександра Кадзевич (26, Одеса), Оксана Казьміна (35, Київ), Микола Карабінович (30, Одеса/Гент), Антон Карюк (31, Київ), Ірина Кудря (32, Київ), Ларіон Лозовий (31, Київ), Тимофій Максименко (24, Київ), Еліас Парвулеско (34, Київ), Валентина Петрова (34, Прага/Київ), Аліна Соколова (23, Ужгород/Відень), Дмитро Старусєв (34, Макіївка), Анна Щербина (31, Запоріжжя/Київ), а також групи: Студія 12345678910 (Євгеній Образцов, 25, Дніпро/Київ; Анастасія Омелич, 23, Дніпро/Київ; Микита Момот, 24, Дніпро), Ярема Малащук (26, Коломия/Київ) та Роман Хімей (27, Коломия/Київ), Даніїл Ревковський (26, Харків) і Андрій Рачинський (29, Харків)”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, при розгляді заявок комісія у своєму виборі керувалася як загальною практикою художника, так і поданими на конкурс роботами, що, на її думку, є показовими. Рішення приймалося методом консенсусу. Переважна більшість учасників шортлиста – це художники(ці), які вперше співпрацюватимуть з PinchukArtCentre.

20 номінантів створять нові роботи для виставки, яка буде представлена в PinchukArtCentre з лютого по травень 2020 року. Куратором проєкту стане Олександра Трянова, молодший куратор та випускниця “Кураторської платформи” PinchukArtCentre, співкуратором - Бйорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre.

Переможці Премії будуть оголошені на церемонії у Києві в березні 2020 року. Володар головної премії отримає 250 000 гривень, два лауреати спеціальної премії - по 60 000 гривень кожен. Крім того, переможці зможуть пройти стажування у майстернях провідних художників світу. Лауреатів головної та спеціальної премії оберуть та оголосять члени міжнародного журі. Володаря призу громадськості в розмірі 25 000 гривень буде визначено голосуванням відвідувачів виставки номінантів Премії.

Переможець Премії PinchukArtCentre автоматично стає номінантом на Премію Future Generation Art Prize 2021 – міжнародну арт-премію для молодих художників.