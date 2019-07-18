В Одесі з вікна висотки випав телеведучий Євген Щербаков

Відомий телеведучий і шоумен, який брав участь у проектах "Імпровізація ведучих", "Дім-2" та інших, випав з вікна квартири 17 поверху висотки у курортній Аркадії.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в ГУ НП Одеської області.

"Повідомлення про загибель чоловіка внаслідок падіння з вікна висотного житлового будинку на Гагарінському плато надійшла вранці 17 липня. Тіло 29-річного мешканця було виявлено близько 7 год. ранку, слідчо-оперативна група не виявила на тілі будь-яких явних тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть", - зазначили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області.

За попередніми даними, "чоловік, який орендував квартиру, прибувши до Одеси з Дніпра, впав з вікна висотки випадково". Втім, поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Тіло направлено на експертизу.

Водночас, у соцмережах з'явилась інформація, що загиблий, який випав з висотки житлового комплексу "Шоста перлина", - 29-річний Євген Щербаков - відомий у Дніпрі телеведучий, шоумен, брав участь у проектах "Імпровізація ведучих", "Прожарка", "Дім-2", також працював ведучим на різних святкових заходах.

Щербаков - випускник Національної металургійної академії у Дніпрі за спеціальністю "менеджмент, маркетинг сучасних матеріалів". Співпрацював у якості моделі з дорогими магазинами, ресторанами, салонами краси. У вільний час займався спортом, хотів зробити професію ведучого заходів більш престижною.

Знайомі Щербакова не вірять, що шоумен вдався до суїциду.