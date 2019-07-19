19 липня: народний календар і астровісник

Нині Сисоя Великого; милуємося портулаками, не думаємо про негоду і складаємо плани на вихідні

Церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого – християнського святого, ченця-аскета, послідовника преподобного Антонія Великого. Шістдесят років провів цей чоловік в Єгипетській пустелі, зумівши досягти вражаючих вершин духовного життя, за що й був названий братією Великим. Висловлювання Сисоя Великого – справжнісінькі перлини християнської мудрості. Якось один із ченців сказав преподобному: «Хочу утримувати від усього лихого моє серце, щоб воно залишалось непорушним». Святий на те відповів: «Як можемо утримувати серце, коли наш язик – наче ворота розчинені навстіж». Інший сказав: «Мій розум постійно перебуває в молитві та пам’яті Божій», на що преподобний Сисой зауважив: «То й не диво, що наш розум постійно направлений до Бога, але дивом було б побачити власні гріхи, численні як пісок морський».

Прикмети на сьогодні такі: Якщо білі, жовті, жовтогарячі, рожеві й червоні квіти портулаку розкрилися – на сонячну погоду. Берізка польова згортає квіточки вінчиком у парасольку – на негоду.

З іменинами вітайте Єфима, Федора, Валентина, Василя, Юлію.

17-ий місячний день. Продовжуємо гамувати весь негатив, який намагатиметься проникнути в душу (про мозок анічичирк!), роз’ятрену, наче та виразка, різними сонячно-місячними виборами і президентсько-парламентськими затемненнями. Існують ризики непередбачуваних ситуацій і непередбачуваного розвитку подій. Особливо нестерпною видаватиметься рутина, тому зрітимуть бунтівні настрої, але піддаватися їм все ж не варто: нехай і не скоро, але минеться. Рівень комунікабельності людей у найближчі дні суттєво знизиться, тому враховуймо цей чинник, плануючи вихідні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 і 1929 роках – +8,9, а найтеплішим у 2007 – +36,3.