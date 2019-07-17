На Вінниччині унікальний нагрудник визнали об’єктом культурної спадщини

На Вінниччині унікальний нагрудник – складову традиційного жіночого вбрання у Бершадському та Чечельницькому районах області визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомляє Обласний перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області у Facebook.

"Громадською організацією "Етномайстерня Коло" зібрано, досліджено та проаналізовано інформацію про даний елемент, створено репліки, написано дослідницьку статтю та майстер-клас з відтворення нагрудника. Нагрудник – це обов’язковий нагрудний елемент традиційного жіночого строю сіл Бондурівка, Каташин, Рогізка Чечельницького району та Бирлівка, Війтівка, П’ятківка Бершадського району Вінницької області. Нагрудники носять дівчатка, дівчата, заміжні жінки, незалежно від віку, соціального та матеріального становища", - йдеться у повідомленні.

Нагрудник – складова традиційного жіночого вбрання на Вінниччині / Фото: etnomaysternyakolo.blogspot.com

Як зазначається, цей унікальний нагрудник визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини.

Згідно з повідомленням, нагрудник схожий на вкорочений фартух, але не виконує його функції і не є елементом одягу “для роботи”. “Він буває темно-зелений, темно-синій, темно-фіолетовий, коричневий, чорний і навіть червоний. Часто − у дрібну квіточку, дрібну смужку чи горошок, клітинку. Нагрудники можуть бути оздоблені мереживом, багатьма защипами, рідко − тонкими смужками оксамиту”, - додають у дописі.

Поінформовано, що нагрудник є обов'язковим елементом традиційного строю як для буденних днів, так і для святкових, а також для весільного вбрання. Він шиється з суцільного прямокутного шматка тканини (вовна, бавовна) з кількома защипами: поздовжніми зверху та поперечними внизу. Зверху нагрудник фіксується двома зав’язками навколо шиї, на поясі використовуються у двох варіантах, - суцільний пояс досить вільного розташування, пришитий до основи нагрудника з двох боків та зав'язаний пояс ззаду на зразок фартуха

На сьогодні, як зазначається, на виступах у своїх громадах, у Вінницькій області, в Україні та за кордоном цей елемент нематеріальної культурної спадщини популяризують учасниці місцевих етнографічних та фольклорних колективів.