18 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні липневого Афанасія; чи буде місяць яскравим, де вітри дутимуть та що в кого свербітиме

Сьогодні преподобного Афанасія Афонського – видатного ченця, засновника першого і головного монастиря Афону – Великої лаври. Народився Афанасій у Трапезунді (нині турецький Трабзон), рано осиротів. Хлопчика на виховання взяла добра подруга покійної матері – жінка доброчесна і забезпечена. Він здобув гарну освіту, потім переїхав до Константинополя. Йому передрікали блискучу світську кар’єру при дворі імператора, але він став ченцем. Якось, під час перебування преподобного Афанасія у віддаленій келії, на нього напав дух туги. Лише завдяки Божій допомозі святий вийшов переможцем з того протистояння. Згодом святий Афанасій заснував на Афоні лавру, в якій нараховувалося 120 монахів і став настоятелем. Святий загинув трагічно – під завалами куполу новозбудованого храму, під час інспектування будівництва. Святому Афанасію Афонському моляться про зцілення важкохворого, або ж про його відхід в обителі Божі, коли надії на одужання вже немає, а людина сильно страждає (на цю молитву просять благословення священика). А ще преподобному Афанасію моляться ченці, коли відчувають напади туги і важкого смутку.

На Афанасія примічали: Якщо місяць яскравий, то на щедрий урожай. Коли ж навколо місяця червонувате сяйво – очікуй на погіршення погоди. Мерехтливі зорі віщували ясну й суху погоду, але вітряну.

Іменинники сьогодні Афанасій, Сергій, Єлизавета, Варвара, Ганна.

16 місячний день. Місяць у Водолії. Не всім сьогодні вдасться утриматися в рамках і межах гарного настрою. У декого дуже свербітиме язик, тому так і тягтиме до бубніння, нарікання, базікання, скарг, сварок. Зорі застерігають: тримайте емоції під контролем, особливо, якщо ви схильні «заводитися» з півоберту чи просто гіперактивна людина. Цілком можливо, що день може скластися зовсім не так, як планували вранці. Втім, бажаємо позитивних вражень і феєричного літнього настрою попри всі астрологічно-політичні прогнози!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1989 році – +9,4, а найтеплішим у 2007 – +34,3.