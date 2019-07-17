Греки передумали позбавити священників статусу держслужбовців

Новий консервативний уряд Греції відмовився від планів своїх попередників, котрі передбачали позбавити православних священників статусу державних службовців.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«На зустрічі з архієпископом Грецької православної церкви Ієронімом у вівторок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що його уряд не планує вносити поправки у статті Конституції, що стосуються статусу православної церкви. Тобто новий уряд відмовився від задуму своїх попередників позбавити грецьких священників статусу держслужбовців», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, священники Грецької православної церкви вважаються державними службовцями. Їхня заробітна плата, яка оцінюється приблизно у 200 мільйонів євро на рік, виплачується безпосередньо з державного бюджету. Але в жовтні минулого року тодішній лівий уряд Алексіса Ципраса уклав попередню угоду з церквою про те, що 10 тисяч священників буде позбавленого цього статусу. Натомість же старий уряд запропонував виділяти щорічну субсидію спеціальному церковному фонду.

Як відомо, консервативна партія «Нова демократія» перемогла на дострокових парламентських виборах в Греції 7 липня, замінивши лівих, які були при владі в цій країні з 2015 року.