На Одеському кінофестивалі презентують фільм "Черкаси"

На Одеському міжнародному кінофестивалі у вівторок презентують художній фільм "Черкаси" про події під час анексії Криму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів у Facebook.

"Художній фільм “Черкаси” про події під час анексії Криму в 2014-ому році покажуть сьогодні на Одеському міжнародному кінофестивалі о 20:00. Фільм створено на основі реальних подій, які відбувались на півострові та акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у стрічці йдеться про екіпаж тральщика "Черкаси", який попри численні погрози, відкриту агресію та напад, "до останнього тримався і не здавався російським загарбникам".

"Протягом трьох тижнів в березні 2014 року оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків "Черкас" з екіпажем в 65 чоловік", - відмітили у Мінветеранів.

"Черкаси" – один з п'яти повнометражних фільмів національної конкурсної програми Odesa International Film Festival.