Роговцева відзначає день народження: сьогодні у неї вистава

У народної артистки України Ади Роговцевої сьогодні день народження - їй 82! І цього вечора вона виходить на сцену.

Про це повідомила у Facebook її донька — артистка та режисер Катерина Степанкова.

"Вона працює на сцені і в кіно 62 роки, з них останні 24 роки вона не має свого театру. Зараз в її активі 6 головних ролей. А вистави за її участі збирають тисячні зали по всій Україні. Сьогодні ввечері, Божою поміччю, вона вийде на сцену Жовтневого грати "Схоже на щастя".

15 років тому вона поховала чоловіка, з яким прожила 46 років. 7 років тому вона поховала сина. В серпні 2014-го вона поїхала на Схід України і продовжує їздити донині. Минулого року вона стала прабабою. Вона - Ада Миколаївна Роговцева. У неї День народження", - зазначила Степанкова.

Також у Facebook відому артистку привітав п’ятий президент України Петро Порошенко

"Надзвичайно талановита, харизматична, красива, мудра жінка. Коли говориш про Аду Роговцеву – перелік компліментів не може бути вичерпаний. Кожна можливість чути її слова, які надихають, бачити талановиту гру, яка захоплює, відчувати теплоту серця, яка зігріває наших воїнів, їх матерів, кожного з нас – для мене великий подарунок долі", - підкреслив Порошенко, побажавши Роговцевій многая літа.