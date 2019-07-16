Посол Франції зіграла на бандурі
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Укрінформ
Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зіграла на бандурі, присвятивши цей музичний подарунок українським друзям.
Відповідне відео Дюмон розмістила у Twitter.
"З нагоди французького Національного свята — музичний подарунок всім українським друзям", - написала Дюмон.
Вона виконала на бандурі композицію "Реве та стогне Дніпр широкий".
З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям! // Un petit cadeau-surprise musical à l’occasion de la fête nationale, avec mes excuses pour les fausses notes ! pic.twitter.com/uvcdRSfowm— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 липня 2019 р.
Як повідомлялося, 14 липня Франція відзначала національне свято — День взяття Бастилії.