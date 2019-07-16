Посол Франції зіграла на бандурі

Посол Франції зіграла на бандурі

Відео
Укрінформ
Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зіграла на бандурі, присвятивши цей музичний подарунок українським друзям.

Відповідне відео Дюмон розмістила у Twitter.

"З нагоди французького Національного свята — музичний подарунок всім українським друзям", - написала Дюмон.

Вона виконала на бандурі композицію "Реве та стогне Дніпр широкий".

Як повідомлялося, 14 липня Франція відзначала національне свято — День взяття Бастилії.

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