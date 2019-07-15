Мінкультури оголошує конкурс на премію імені Шолом-Алейхема - 2020

Мінкультури оголошує конкурс на здобуття премії імені Шолом-Алейхема у 2020 році за кращі літературно-мистецькі твори, що популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють поширенню позитивного іміджу України в світі.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства “Клопотання щодо присудження Премії разом відповідними документами приймаються до 1 листопада 2019 року”, - ідеться в повідомленні. Як зазначається, премія присуджується на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України. Читайте також: У Києві нагородили лауреатів премії імені Лесі Українки Відповідно до Положення про премію, пропозиції щодо претендентів подаються до Мінкультури творчими спілками, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями та окремими авторами.