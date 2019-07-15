Українські школярі здобули чотири медалі на олімпіаді з фізики у Тель-Авіві

Українські школярі вибороли 1 срібну та 3 бронзові медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики у Тель-Авіві (Ізраїль).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"За результатами оцінок журі призові місця серед українців розподілилися так: Роман Губенко - срібна медаль; Кирило Ковальчук - бронзова медаль; Анастасія Кутах - бронзова медаль; Михайло Цисін - бронзова медаль", - йдеться у повідомленні.

Ще одну учасницю української команди, Валерію Рогозу, нагородили почесною грамотою олімпіади.

Змагання проходили у кілька турів, під час яких конкурсантам пропонували виконати теоретичні та експериментальні завдання.

У змаганнях взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу.