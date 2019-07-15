На Одеському кінофесті покажуть фільми, адаптовані для людей із порушенням слуху та зору

“Фільм “Мої думки тихі” буде доступний з тифлокоментарем, що надасть змогу незрячим людям переглянути картину, а стрічку “Чоловік, який купив Місяць” продемонструють у межах ОМКФ з адаптованими субтитрами для людей з порушеннями слуху”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в обох випадках покази будуть інклюзивними. Тифлокоментар для незрячих людей транслюватиметься в окремі навушники, які можна буде отримати при вході. Адаптовані субтитри будуть показані на кінотеатральному екрані для людей зі слабким слухом.

“Можливість показів кінофільмів для людей із порушеннями зору чи слуху – та необхідність, яка має бути наявна в кожному кінотеатрі. Як міжнародний кінофестиваль, ми не можемо не порушити цю проблему і надаємо можливість незрячим та нечуючим глядачам переглянути фільми з програми ОМКФ. Це вагомий крок для всієї української кіноіндустрії на шляху до впровадження інклюзивних переглядів у кінотеатрах по всій країні”, — зазначила генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю Юлія Сінькевич.

Тифлокоментування — стислий закадровий опис візуальної частини фільму для незрячих глядачів - існує у світовій практиці вже понад 30 років, але в Україні адаптованих фільмів вкрай мало.

Адаптовані субтитри — це формат доступності фільму для людей з порушеннями слуху, у якому діалоги та звуки передаються шляхом написів та символів.

“Можливість піти у кіно та подивитись фільм разом з усіма глядачами — перш за все право незрячих та нечуючих людей. В Україні проживає близько 400 тисяч людей з порушенням зору та слуху, і всі вони позбавлені можливості зануритися в мистецтво кіно, адже фільми, які виробляються та виходять в Україні, є недоступними у відповідному форматі”, - говорить співзасновниця Агенції доступного кіно Вікторія Лучка.

Адаптацію фільмів виконала Агенція доступного кіно та ГО “Боротьба за права” за підтримки Українського культурного фонду. Агенція доступного кіно — це єдина інституція, що професійно займається адаптацією фільмів для незрячих та людей зі слабким слухом в Україні, у доробку якої понад 20 українських та іноземних кіноробіт.

Показ фільму “Чоловік, який купив Місяць” — 17 липня, 10:00, Фестивальний палац. Італійська комедія режисера Паоло Дзукки показує сардинського рибалку, який заради коханої жінки готовий на все — навіть пообіцяти Місяць. А чоловіки Сардинії завжди дотримуються обіцянок.

Фільм Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" покажуть 20 липня, 14:30, Фестивальний палац. Це український фільм про молодого звукорежисера, який їде до Карпат і записує голоси закарпатських тварин.

Вхід на фільми для людей із порушеннями зору та слуху, а також для одного супроводжуючого можливий зі знижкою 50% при представленні посвідки про інвалідність, у касі Фестивального палацу.