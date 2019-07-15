На Одеському кінофесті покажуть фільми, адаптовані для людей із порушенням слуху та зору

На Одеському кінофесті покажуть фільми, адаптовані для людей із порушенням слуху та зору

Укрінформ
Уперше незрячі та люди зі слабким слухом цьогоріч матимуть можливість переглянути два фільми з програми Одеського міжнародного кінофестивалю.
Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

“Фільм “Мої думки тихі” буде доступний з тифлокоментарем, що надасть змогу незрячим людям переглянути картину, а стрічку “Чоловік, який купив Місяць” продемонструють у межах ОМКФ з адаптованими субтитрами для людей з порушеннями слуху”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в обох випадках покази будуть інклюзивними. Тифлокоментар для незрячих людей транслюватиметься в окремі навушники, які можна буде отримати при вході. Адаптовані субтитри будуть показані на кінотеатральному екрані для людей зі слабким слухом.

“Можливість показів кінофільмів для людей із порушеннями зору чи слуху – та необхідність, яка має бути наявна в кожному кінотеатрі. Як міжнародний кінофестиваль, ми не можемо не порушити цю проблему і надаємо можливість незрячим та нечуючим глядачам переглянути фільми з програми ОМКФ. Це вагомий крок для всієї української кіноіндустрії на шляху до впровадження інклюзивних переглядів у кінотеатрах по всій країні”, — зазначила генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю Юлія Сінькевич.

Тифлокоментування — стислий закадровий опис візуальної частини фільму для незрячих глядачів - існує у світовій практиці вже понад 30 років, але в Україні адаптованих фільмів вкрай мало.

Адаптовані субтитри — це формат доступності фільму для людей з порушеннями слуху, у якому діалоги та звуки передаються шляхом написів та символів.

“Можливість піти у кіно та подивитись фільм разом з усіма глядачами — перш за все право незрячих та нечуючих людей. В Україні проживає близько 400 тисяч людей з порушенням зору та слуху, і всі вони позбавлені можливості зануритися в мистецтво кіно, адже фільми, які виробляються та виходять в Україні, є недоступними у відповідному форматі”, - говорить співзасновниця Агенції доступного кіно Вікторія Лучка.

Адаптацію фільмів виконала Агенція доступного кіно та ГО “Боротьба за права” за підтримки Українського культурного фонду. Агенція доступного кіно — це єдина інституція, що професійно займається адаптацією фільмів для незрячих та людей зі слабким слухом в Україні, у доробку якої понад 20 українських та іноземних кіноробіт.

Показ фільму “Чоловік, який купив Місяць” — 17 липня, 10:00, Фестивальний палац. Італійська комедія режисера Паоло Дзукки показує сардинського рибалку, який заради коханої жінки готовий на все — навіть пообіцяти Місяць. А чоловіки Сардинії завжди дотримуються обіцянок.

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Фільм Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" покажуть 20 липня, 14:30, Фестивальний палац. Це український фільм про молодого звукорежисера, який їде до Карпат і записує голоси закарпатських тварин.

Вхід на фільми для людей із порушеннями зору та слуху, а також для одного супроводжуючого можливий зі знижкою 50% при представленні посвідки про інвалідність, у касі Фестивального палацу.

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