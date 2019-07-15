На ігрові розлади може страждати до 10% населення - ВООЗ

"Для того, щоб розв'язувати проблему "ігрових розладів", спочатку необхідно дати їм чітке визначення. Експерти намагаються привернути увагу міжнародної спільноти до цього захворювання нового часу. Вони, зокрема, внесли ігровий розлад в оновлений перелік Міжнародної класифікації хвороб", - зазначають в ВООЗ.

Повідомляється, що люди, які страждають на ігровий розлад, як правило, не можуть обмежувати себе в часі, а іноді продовжують грати навіть після того, як залежність призводить до вкрай негативних наслідків - таким, як втрата роботи або відрахування з навчального закладу.

"За різними оцінками, ігровим розладом тією чи іншою мірою можуть страждати до 10 відсотків населення Європи і Північної Америки. Рівень поширеності цього розладу практично не залежить від географічного регіону.Точні масштаби і характерні особливості цієї проблеми поки не визначено", - відзначають у ВООЗ.

Підкреслюється, що відсутність чіткого визначення ігрового розладу не тільки ускладнює розробку належних методів лікування і політики охорони громадського здоров'я, але також перешкоджає ефективному моніторингу і спостереження.

"Лікувати пацієнтів з ігровою залежністю вкрай складно ще й через повсюдність інтернету, зазначають фахівці. Згідно з новою версією Міжнародної класифікації хвороб, представленої ВООЗ в кінці травня, діагноз "ігровий розлад "ставиться тим особам, які протягом 12 місяців не контролюють свою ігрову поведінку, ставлять гру вище від інших інтересів і видів діяльності і продовжують грати, попри негативні наслідки ", - повідомляють у ВООЗ.