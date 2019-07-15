На ігрові розлади може страждати до 10% населення - ВООЗ

На ігрові розлади може страждати до 10% населення - ВООЗ

Укрінформ
На ігровий розлад - захворювання, нещодавно внесене до Міжнародного класифікатора хвороб - може страждати до 10% населення Європи і Північної Америки.
Про це заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляють Новини ООН.

"Для того, щоб розв'язувати проблему "ігрових розладів", спочатку необхідно дати їм чітке визначення. Експерти намагаються привернути увагу міжнародної спільноти до цього захворювання нового часу. Вони, зокрема, внесли ігровий розлад в оновлений перелік Міжнародної класифікації хвороб", - зазначають в ВООЗ.

Повідомляється, що люди, які страждають на ігровий розлад, як правило, не можуть обмежувати себе в часі, а іноді продовжують грати навіть після того, як залежність призводить до вкрай негативних наслідків - таким, як втрата роботи або відрахування з навчального закладу.

"За різними оцінками, ігровим розладом тією чи іншою мірою можуть страждати до 10 відсотків населення Європи і Північної Америки. Рівень поширеності цього розладу практично не залежить від географічного регіону.Точні масштаби і характерні особливості цієї проблеми поки не визначено", - відзначають у ВООЗ.

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Підкреслюється, що відсутність чіткого визначення ігрового розладу не тільки ускладнює розробку належних методів лікування і політики охорони громадського здоров'я, але також перешкоджає ефективному моніторингу і спостереження.

"Лікувати пацієнтів з ігровою залежністю вкрай складно ще й через повсюдність інтернету, зазначають фахівці. Згідно з новою версією Міжнародної класифікації хвороб, представленої ВООЗ в кінці травня, діагноз "ігровий розлад "ставиться тим особам, які протягом 12 місяців не контролюють свою ігрову поведінку, ставлять гру вище від інших інтересів і видів діяльності і продовжують грати, попри негативні наслідки ", - повідомляють у ВООЗ.

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