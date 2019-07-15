Нова екранізація Гектора Мало, або невдала пригода Ремі

У «Пригодах маленького Ремі» з кастингом справи кращі. У хід знову пустили важку артилерію - цього разу в особі Даніеля Отоя, Віржіні Ледуаєн і Жака Перрена. Сподобався і юний Малом Пакуїн, котрий непогано зіграв Ремі. Але! ...

Фільм "Пригоди маленького Ремі"

Стрічці відчутно бракує ще хоча б пів години екранного часу. 1 година 45 хвилин - для такого багатопланового роману замало.

Ну і найголовніше - знову проблемний сценарій. По суті, першоджерело переписали. Це вже не стільки екранізація книги Мало, скільки «фантазії на тему». Кілька ключових для історії персонажів у фільмі не з'являться, проте будуть «знахідки» на кшталт непересічних вокальних даних у Ремі та екшена, пов'язаного із Джеймсом Мілліганом. Вочевидь, творці теж переглянули телеверсію 2000 року, де цей хід вже обігрували. Не вражає ні там, ні там. Як і знову провалена лінія Лізи: у книзі це важлива героїня, яка відіграє важливу роль у житті Ремі і суттєво впливає на його долю. Але річ у тім, що її історія в романі виписана так, що її треба або прямо так і переносити на екран, або не переносити зовсім. Бортко вирішив обійтися без неї і вчинив правильно: його фільм точно не постраждав через її відсутність.