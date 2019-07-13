Населення планети до 2050 року може зрости на два мільярди

Населення планети до 2050 року може зрости на два мільярди

Укрінформ
До 2050 року населення дев’яти країн становитиме більш ніж половину прогнозованого зростання населення у світі.

Про це повідомляє CNN.

«Дев'ять країн - Індія, Нігерія, Пакистан, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет та Сполучені Штати - становитимуть більш ніж половина прогнозованого зростання населення у світі до 2050 року, згідно з дослідженням 2018 року», - йдеться у повідомленні.

І до 2050 року, за прогнозами, додасться ще 2 мільярди людей.

Згідно з даними ООН, 27 країн відчули скорочення населення на 1 відсоток або більше з 2010 року.

Глобальний коефіцієнт народжуваності знизився з 3,2 народження на одну жінку у 1990 році до 2,5 у 2019 році й, за прогнозами, продовжить знижуватися.

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Але це скорочення населення у розвинутих країнах контрастує зі зростанням населення в інших регіонах. Наприклад, населення африканських країн на південь від Сахари до 2050 року подвоїться.

Очікується, що тривалість життя у світі зросте з 72,6 року до 77,1 року у 2050 році.

Фото: pixabay.com

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