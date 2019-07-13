Населення планети до 2050 року може зрости на два мільярди

До 2050 року населення дев’яти країн становитиме більш ніж половину прогнозованого зростання населення у світі.

Про це повідомляє CNN.

«Дев'ять країн - Індія, Нігерія, Пакистан, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет та Сполучені Штати - становитимуть більш ніж половина прогнозованого зростання населення у світі до 2050 року, згідно з дослідженням 2018 року», - йдеться у повідомленні.

І до 2050 року, за прогнозами, додасться ще 2 мільярди людей.

Згідно з даними ООН, 27 країн відчули скорочення населення на 1 відсоток або більше з 2010 року.

Глобальний коефіцієнт народжуваності знизився з 3,2 народження на одну жінку у 1990 році до 2,5 у 2019 році й, за прогнозами, продовжить знижуватися.

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Але це скорочення населення у розвинутих країнах контрастує зі зростанням населення в інших регіонах. Наприклад, населення африканських країн на південь від Сахари до 2050 року подвоїться.

Очікується, що тривалість життя у світі зросте з 72,6 року до 77,1 року у 2050 році.

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