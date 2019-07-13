У Німеччині різко впало споживання пива

За I півріччя жителі Німеччини випили на 140 млн літрів пива менше, ніж за такий самий період 2018-го.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“У Німеччині помітно знизилося споживання пива. За перші шість місяців поточного року його продажі скоротилися на 3% або 14,5 млн ящиків... Іншими словами, в першому півріччі в ФРН випили на 140 млн літрів пива менше, ніж за аналогічний період 2018-го", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експерти вже тривалий час не спостерігали такого істотного зниження споживання пива. При цьому преміальні марки пінного напою стали купувати частіше.

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Високі результати I півріччя 2018 року пояснюються проведенням чемпіонату світу з футболу в РФ. Виробники зазначають, що подібні заходи викликають завантаженість пивоварень.

Крім того, продажу пива сприяло тривале спекотне літо. У цьому зв'язку DW нагадує, що торік німецькі пивовари навіть стикнулис з нестачею тари.