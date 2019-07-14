14 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Кузьминки — полудень літа; «добро наживати – раніше вставати» і чи варто порушувати правила

За церковним календарем сьогодні безсрібників братів Косми і Даміана в Римі постраждалих. Ці святі були лікарями й жили в другій половині ІІІ-го, початку ІVстоліття. Вони безкоштовно лікували як людей так і тварин, за що й були названі «безсрібниками». Дивлячись на їхнє праведне життя, чимало римлян навернулося до християнської віри. Але знайшлися заздрісники, які оббрехали Косму і Даміана, а потім і вбили їх. Цим святим моляться під час різних хвороб, під час несправедливих звинувачень, а ще про дарування здібностей до навчання та всілякого роду наукам.

День святих Кузьми і Дем’яна, або як казали в народі Козьми-Дем’яна відзначали двічі на рік: у липні та в листопаді. Липневі Кузьминки отримали назву літніх. З цього дня очікували початку по-справжньому літньої спеки, «полудня літа». Та й пора це була по-справжньому «гаряча». І в полі, і на городі потребувалося людських рук. «Хочеш добра наживати – мусиш раніше вставати», - казали ще якесь століття тому українці.

Іменинники сьогодні Ангеліна, Аркадій, Олексій.

12-13-ий місячні дні. Місяць у Стрільці. Майже все, як і вчора: активний відпочинок у культурному просторі, або ж на природі. В будь-якій важкій ситуації на цьому тижні анархія і самоправство до добра не призведуть. Ліпше, як і не було б важко, підпорядковуйтеся дисципліні, правилам, закону. Порушення будь-яких меж і норм, може призвести до непередбачуваних наслідків. Особливо на дорогах, в активному відпочинку, спорті. Безтурботного відпочинку та не затьмареного нічим настрою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – +8, а найтеплішим у 1951 – +33,2.