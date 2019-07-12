Дикі танці та кроманьйонські ігри: в Україні стартує Mamont fest

Вже четвертий “Mamont fest. Велике переселення народів”, відкривається 12 липня на березі Десни в селі Радичів Коропського району Чернігівщини.

На відвідувачів чекають “кроманьйонські ігри, протистояння племен з футболу, волейболу та битва талантів. А також виступи диджеїв, гуртів та дикі танці до світанку”, - повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.

Також у програмі фестивалю - “полювання та поїдання здобичі”, шаманські виступи та “ігри кроманьйонців”. Цьогоріч участь у “битвах” братимуть гості (й навіть футбольні команди) з Києва, Чернігова, Сум та населених пунктів Коропського району - Коропа, Понорниці, Оболонні, Мезина та інших, розповів кореспонденту Укрінформу один з організаторів фесту Денис Селянський.

Організатори очікують, що у фестивалі візьмуть участь сотні людей. У попередні роки максимальна кількість сягала 600 учасників.

Читайте також: Дводенний фестиваль на Томнатику змінить формат

"Mamont fest" проводиться з 2016 року на території Мезинського національного природного парку, неподалік того місця, де було знайдено найдавніші у світі ударні музичні інструменти, виготовлені з кісток мамонта (вони зберігаються в Мезинському археологічному музеї). І тому головна ідея заходу - “народжені вільними та творчими”.

Учасники фестивалю намагаються відтворити побут первісних людей - племен кроманьйонців, які жили у цих краях 20 тис. років тому. Вони будують стародавні житла, вбираються у шкіри, танцюють дикі танці тощо.

Фото: Mamont fest, Фейсбук