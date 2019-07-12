Дикі танці та кроманьйонські ігри: в Україні стартує Mamont fest
На відвідувачів чекають “кроманьйонські ігри, протистояння племен з футболу, волейболу та битва талантів. А також виступи диджеїв, гуртів та дикі танці до світанку”, - повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.
Також у програмі фестивалю - “полювання та поїдання здобичі”, шаманські виступи та “ігри кроманьйонців”. Цьогоріч участь у “битвах” братимуть гості (й навіть футбольні команди) з Києва, Чернігова, Сум та населених пунктів Коропського району - Коропа, Понорниці, Оболонні, Мезина та інших, розповів кореспонденту Укрінформу один з організаторів фесту Денис Селянський.
Організатори очікують, що у фестивалі візьмуть участь сотні людей. У попередні роки максимальна кількість сягала 600 учасників.
"Mamont fest" проводиться з 2016 року на території Мезинського національного природного парку, неподалік того місця, де було знайдено найдавніші у світі ударні музичні інструменти, виготовлені з кісток мамонта (вони зберігаються в Мезинському археологічному музеї). І тому головна ідея заходу - “народжені вільними та творчими”.
Учасники фестивалю намагаються відтворити побут первісних людей - племен кроманьйонців, які жили у цих краях 20 тис. років тому. Вони будують стародавні житла, вбираються у шкіри, танцюють дикі танці тощо.
Фото: Mamont fest, Фейсбук