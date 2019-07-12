HBO купила права на показ української стрічки

Компанія HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VOD платформі в країнах Центральної Європи української стрічки режисера Олександра Жовни «Історія Лізи».

Про це повідомляє «Детектор медіа» із посиланням на продюсера фільму Валерія Калмикова.

За його словами, телепоказ стартує з 1 травня 2020 року в Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Молдові, Хорватії, Словенії, Сербії, Косово, Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Македонії, Болгарії.

«Історія Лізи» – повнометражна ігрова картина виробництва української компанії «Трумен Продакшн». Проект із робочою назвою «Солодка ілюзія життя» став одним із переможців ІХ конкурсного відбору Держкіно України. Автором сценарію та режисером фільму є Олександр Жовна, продюсером – Валерій Калмиков. Державна фінансова підтримка проекту становить 3 млн 704,5 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму – 7 млн 409 тис. 52 грн.

Сценарій картини написаний за однойменною повістю Олександра Жовни, який у 2015 році отримав спеціальну відзнаку Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії».

«Історія Лізи» – психологічна драма про дві закохані пари. Одна – не зовсім звичайна, друга – зовсім незвичайна. «Цим людям некомфортно в сучасному, жорстокому й цинічному, світі. До того ж, двоє з чотирьох – це люди з синдромом Дауна, так звані «сонячні діти». Та чи достатньо сонячно їм у цьому світі?.. Аж раптом у них з’являється дивовижна можливість – проходячи крізь екран незвичайного кінотеатру, потрапляти у світ старого доброго чорно-білого кіно», – йдеться в синопсисі стрічки.

У фільмі знялися професійні актори та люди із синдромом Дауна.

В українських кінотеатрах фільм планують показати восени 2019 року.