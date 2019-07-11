Стало відомо, хто вестиме церемонію відкриття Одеського фестивалю

Офіційне відкриття ювілейного кінофестивалю відбудеться 12 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Ведучими на церемонії будуть Яніна Соколова та Олег Панюта.

Про це нагадує пресслужба кінофестивалю.

“Вже традиційно перед урочистостями гості та учасники 10-го ОМКФ пройдуть Червоною доріжкою біля Одеського національного академічного театру опери та балету. Ведучими церемоній відкриття (12 липня) та закриття (20 липня) стануть телеведуча, акторка, журналістка Яніна Соколова та телеведучий Олег Панюта”, - ідеться в повідомленні.

Увечері на гостей ОМКФ очікує перегляд фільму відкриття 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю - французької стрічки Ніколя Бедоса “Прекрасна епоха”.

Впродовж дев'яти фестивальних днів на гостей ОМКФ чекатимуть покази понад ста фільмів, майстер-класи, творчі зустрічі з спеціальними гостями 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, а також одразу дві події на унікальній локації просто неба – Потьомкінських сходах.

Зокрема, 13 липня відбудеться показ культового фільму “Козаки” (1928) виробництва MGM у супроводі симфонічного оркестру. А 19 липня глядачі побачать унікальний музичний медіа-перформанс-оперу “Сходи до...” Влада Троїцького. Це шоу створюється спеціально до ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю.

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В межах кінофестивалю відбудеться виставка фотоархіву Леоніда Бурлаки "Крихка пам'ять". Відкриття виставки - 17 липня о 18:00 у Грецькому Фонді культури (Червоний провулок, 20).

На церемонії закриття, 20 липня, ми дізнаємось імена переможців. Максимальну прозорість і достовірність голосування забезпечуватиме Kreston GCG.

Прямі трансляції з червоних доріжок, урочисті церемонії та майстер-класи зіркових експертів кіно можна подивитися по кінофестивальному телебаченню ОМКФ.