В Одесі пів тисячі моделей встановили рекорд на Потьомкінських сходах

В Одесі встановили національний рекорд України "Найбільша кількість моделей на Потьомкінських сходах" у рамках проекту Odessa Fashion Week Cruise.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Подібної акції в Україні ще не було. Зафіксовані рекорди на найбільш юну і дорослу модель. А за кількістю моделей встановлено рекорд", - зазначила експертка Національного реєстру рекордів України Катерина Чедарінська.

Найбільша кількість моделей на Потьомкінських сходах / Фото: omr.gov.ua

Вона вручила організаторам сертифікат про встановлення рекорду на найбільшу кількість моделей, присутніх в одному місці - на Потьомкінських сходах.

Варто зазначити, що фіксація рекорду почалася з дефіле моделей по Приморському бульвару від мерії до пам'ятника Дюку де Рішельє. Учасниками показу стали моделі віком від 2,5 місяця до 49 років. Усього на Потьомкінських сходах зібралося 525 моделей з різних модельних агентств, які представили колекції дизайнерів. Також в акції змогли взяти участь усі охочі.

Цього року в Odessa Fashion Week Cruise взяли участь моделі з різних міст України, а також Молдови та Білорусі.

Свої круїзні колекції також продемонстрували понад тридцять українських і зарубіжних дизайнерів.