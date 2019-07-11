Український Оскарівський комітет оголосив дати приймання заявок

“У 2019 році Український Оскарівський комітет встановив такі дати проведення відбору національних фільмів: 26 липня -11 серпня - прийом заявок на участь у відборі фільмів (також у період з 26 липня по 11 серпня Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду); 12 - 22 серпня - розгляд заявок Комітетом; 23 серпня – засідання Комітету та пресконференція щодо оголошення фільму-претендента на премію “Оскар” від України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

1. Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.

2. Домінантною мовою у фільмі не повинна бути англійська. Оригінальний запис діалогу, а також готовий фільм має бути переважно українською або кримськотатарською мовами.

3. Фільм має бути випущено в комерційний прокат у період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року та тривати щонайменше 7 днів поспіль.

4. До первинного прокату фільму у кінотеатрах забороняється транслювати фільм-номінант на телебаченні, в інтернеті, на авіалініях, випускати DVD, але дозволяється попередня участь у кінофестивалях.

Повний список документів для подачі тут.

Заявки на участь приймаються за адресою: secretary.uoc@gmail.com.

92-а церемонія вручення премії “Оскар” за досягнення у галузі кінематографа за 2018 рік відбудеться 9 лютого 2020 року в Лос-Анджелесі.

З регламентом роботи Комітету та правилами Американської кіноакадемії можна ознайомитися на сайті producer.com.ua.