Календар на всю голову. 13 липня

13 липня 1380 року в Шатонеф-де-Рандоні, Франція, загинув Бертран дю Геклен - французький полководець, видатний воєначальник Столітньої війни. Незабаром він став ідеалом європейського лицарства. Герою було надано найвищу посмертну почесть: його поховали в усипальниці французьких королів в церкві Сен-Дені в ногах Карла V.

13 липня 1527 року в Лондоні, Англія, народився Джон Ді - англійський математик валлійського походження, астроном і географ, королівський астролог, алхімік, герметист. Перший перекладач англійською мовою Евклідової "Геометрії".

13 липня 1772 року з міста Плімута, Англія, на двох кораблях - "Resolution" і "Adventure" експедиція під керівництвом англійського мореплавця Джеймса Кука вирушила в перше в історії кругосвітнє плавання із Заходу на Схід.

13 липня 1793 року в Парижі, Франція, помер Жан-Поль Марат - французький революціонер, лікар і публіцист, ідеолог терору, голова якобінського клубу.

13 липня 1813 року в Копенгагені, Данія, народився Феофіл ван Гансен - австрійський архітектор данського походження, відомий своїми неокласичними проектами у Відні і Афінах.

13 липня 1826 року в місті Палермо, Італія, народився Станіслао Канніццаро - італійський вчений, засновник сучасної хімії, який розмежував поняття "атом" і "молекула".

13 липня 1837 року із Сент-Джеймсського палацу королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.

13 липня 1841 року в передмісті Пенцінг (нині - район Відня) народився Отто Вагнер - австрійський архітектор, майстер стилю модерн, основоположник сучасної європейської архітектури.

13 липня 1870 року з міста Емса князь Отто фон Бісмарк розіслав по дворах Європи телеграму про минулі переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланником Вінсентом Бенедетті. Так здійснилася знаменита і підступна провокація, що увійшла в історію як "Емська депеша". Через шість днів Франція оголосила Пруссії війну, в якій вже в січні 1871 року зазнала поразки.

13 липня 1871 року в Лондонському Кришталевому палаці пройшла перша в світі виставка кішок. Її організатором став Гаррісон Вейр - відомий ілюстратор-анімаліст і відмінний знавець котячої братії. Вейр розробив концепцію виставки, її регламент, вперше визначив стандарти порід, ввів градацію по забарвленю і довжині вовни. Всього на шоу демонструвалися 170 кішок 25 порід і навіть один інвалід - дикий шотландський кіт, який в «боях» втратив лапу.

13 липня 1896 року в місті Бонн, Німеччина, помер Фрідріх Август Кекуле - німецький хімік, якого вважають творцем теорії валентності хімічних елементів.

13 липня 1901 року дирижабль бразильського піонера авіатора Альберто Сантос-Дюмона звалився в Булонському лісі Парижа, успішно облетівши навколо Ейфелевої вежі.

13 липня 1908 року в Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри. У них вперше взяли участь жінки.

13 липня 1921 року повертаючись з поїздки в Канаду, на борту пароплава "La France", Франція, помер Габрієль Ліппман - французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.

13 липня 1923 року англійський Парламент схвалив внесений леді Астор закон, який забороняв продаж алкоголю особам молодше 18 років.

Фото: wikipedia

13 липня 1923 року на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) був офіційно відкритий знак Голлівуду. Кожна буква була 9 м в ширину і 15 м у висоту і містила близько 4 тис. лампочок. Передбачалося, прикраса пагорбів простоїть близько півтора років. Але з розвитком Фабрики мрій знак вирішили залишити, адже він став настільки асоціюватися з Голлівудом, що в вересні 1932 року актриса Пег Ентуісл вчинила самогубство, зістрибнувши з букви "H", висловивши протест Голлівуду, який зневажив 24-річну дівчину.

13 липня 1923 року в місті Фредериксберг, Данія, помер Гамерик Асгер - датський композитор, диригент.

13 липня 1924 року в місті Кембридж, Велика Британія, помер Альфред Маршалл - англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці.

13 липня 1925 року в селі Новоукраїнці (нині - Кіровоградська область) народилася Раїса Сергієнко - українська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано).

13 липня 1933 року в Сончино, Італія, народився П'єро Мандзоні - італійський художник, відомий своїми концептуальними роботами, які створювалися як пряма відповідь на творчість його сучасника Іва Кляйна. Представник епатажу в мистецтві.

Михайло Бойчук

13 липня 1937 року в Києві розстріляний Михайло Бойчук - український художник, маляр-монументаліст, лідер групи "бойчукістів". У листопаді 1936 року був заарештований за звинуваченням в "буржуазному націоналізмі".

13 липня 1937 року в Києві розстріляний Василь Седляр - український художник, живописець, графік, художник-монументаліст, художній критик, педагог, належав до групи "бойчукістів". Живописця звинуватили в пропаганді "націоналістичного формалізму" і звільнили з посади викладача.

13 липня 1937 року в Києві розстріляний Іван Падалка - український художник і графік, який належав до групи "бойчукістів". Був заарештований в вересні 1936 року за звинуваченням у пропаганді "націоналістичного формалізму".

13 липня 1938 року в Бостоні відкрився перший телетеатр, де за 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава проходила поверхом вище і транслювалося по телебаченню.

13 липня 1938 року у Львові народився Мирослав Скорик - український композитор і музикознавець. Народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, художній керівник Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.

13 липня 1939 року молодий американський співак Френк Сінатра в супроводі оркестру Гаррі Джеймса записав першу сорокап'ятку з піснями "From The Bottom Of My Heart"/"Melancholy Mood".

13 липня 1940 року на хуторі в Червоноярському, Дніпропетровська область, народився Іван Сокульський - український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи.

13 липня 1940 року в Мірфілді (Йоркшир, Англія) народився Патрік Стюарт - американський актор.

13 липня 1941 року в Парижі, Франція, народився Жак Перрен - французький актор ("Хористи", "Братство вовка"), сценарист ("Океани", "Птахи"), режисер ("Океани", "Птахи"), кінопродюсер ("Слідчий", "Тінь").

13 липня 1942 року в Чикаго, штат Іллінойс, народився Гаррісон Форд - американський актор, відомий за картинами "Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Літак президента", "Втікач" та ін.

13 липня 1944 року в Будапешті, Угорщина, народився Ерне Рубік - угорський винахідник, скульптор і професор архітектури. Всесвітньо відомий своїми об'ємними головоломками і іграшками, найвідоміший винахід - кубик Рубіка.

13 липня 1945 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) померла Алла Назімова - американська актриса театру і кіно, продюсер, сценарист. Основні кіноролі: "З того часу як ви пішли", "Червоний ліхтар", "З туману", "Око за око" та ін.

13 липня 1946 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) народився Чіч Марін - американський актор, сценарист, продюсер, режисер, композитор.

13 липня 1947 року в Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом.

13 липня 1948 року в місті Брессюїр (Де-Севр, Франція) народилася Катрін Брейя - французька актриса ("Останнє танго в Парижі"), сценаристка ("Дійсне дівчисько"), режисер ("За мою сестру!") і письменниця (роман "Порнократія").

13 липня 1948 року в Києві помер Абрам Луфер - український піаніст і педагог, заслужений діяч мистецтв.

13 липня 1949 року Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, свідомо і добровільно вступивший до лав компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

13 липня 1951 року в Лондоні закладкою першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру (також відомий як - Національний театр Великої Британії).

13 липня 1951 року в Лос-Анджелесі, США, помер Арнольд Шенберг - видатний австрійський композитор-модерніст.

13 липня 1954 року в Койоакані (Мехіко, Мексика) померла Фріда Кало - видатна мексиканська художниця, громадська і політична діячка.

13 липня 1956 року закладено наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.

13 липня 1966 року на американські екрани вийшла комедія "Як украсти мільйон" ("How To Steal A Million") режисера Вільяма Вайлера з Одрі Хепберн і Пітером О'Tулом в головних ролях. Тепер навіть не віриться, що повний бюджет виробництва картини склав лише $6 млн.

13 липня 1967 року в Мілані, Італія, народився Бенні Бенассі - італійський діджей, композитор, продюсер.

13 липня 1967 року на екрани вийшов фільм "Короткі зустрічі" Кіри Муратової, в головних ролях якого грали Ніна Русланова, Володимир Висоцький, Кіра Муратова.

13 липня 1973 року під етикеткою "EMI Records" з'явився дебютний альбом британського рок-квартету "Queen I". Диск записувався з грудня 1971 року по листопад 1972 року "De Lane Lea Studios" і "Trident Studios" в співпраці з продюсерами Джоном Ентоні і Роєм Бейкером. Більшу частину репертуару склали пісні, написані Фредді Мерк'юрі і Браяном Меєм і Роджером Тейлором, але також на платівку потрапила композиція "Doing Alright", створена Тімом Стаффеллом ще під час існування групи-попередниці "Queen" - "Smile".

13 липня 1974 року в Лондоні, Велика Британія, помер Патрік Блекетт - англійський фізик, президент Лондонського королівського товариства. Лауреат Нобелівської премії з фізики.

13 липня 1985 року в Лондоні і Філадельфії одночасно відбулися концерти в телестудіях - учасники телемарафону "Live Aid" хотіли допомогти голодуючим в Африці. Організатором проекту виступив лідер ірландської групи "Boomtown Rats" Боб Гелдоф, який залучив до участі таких зірок, як Мік Джаггер, Мадонна, Тіна Тернер, Пол Маккартні, Девід Боуї, Боб Ділан. По телемосту концерти дивилися більше 1,5 млрд. глядачів у 160 країнах.

Світлана Панкратова і Хе Пінпін. Фото з сайту fishki.ne

13 липня 1988 року в Хуаді (Уланчаб, КНР) народився Хе Пінпін - найменша людина в світі, зростом трохи більше 74 сантиметрів.

13 липня 1995 року в місті Біллунн, Данія, помер Готфрід Кірк Крістіансен - винахідник дитячого ігрового конструктора "Lego". У 1950 році він став молодшим віце-президентом сімейної корпорації "Lego Group", після смерті батька в 1958 році виявився президентом Ради директорів, до 1960 року викупив частки братів і виявився єдиним власником компанії. Саме Готфрід Крістіансен курирував початок продажів "Lego" в США.

Фото з сайту auctions.aleado

13 липня 1994 року в місті Гельсінкі, Фінляндія, помер Едді Бойд - американський блюзовий музикант, піаніст, за національністю - афроамериканець. Він написав і записав композиції "Five Long Years", "24 Hours" і "Third Degree" (у співавторстві з Віллі Діксоном). У 1965 році він здійснив поїздку по Європі з групою Buddy Guy в рамках американського фестивалю фолк-блюзу. Пізніше гастролював і записував музику з групами "Fleetwood Mac" і "John Mayall Аnd The Bluesbreakers".

13 липня 1996 року в Лондоні, Велика Британія, помер Браян Артур Селлік - британський анестезіолог, відомий завдяки прийому тиску на перснеподібний хрящ, який він запропонував і описав в 1961 році і який назвали на його честь - прийомом Селліка.

Фото з сайту deutschegrammophon

13 липня 2004 року в Словенії помер Карлос Кляйбер - австрійський оперний і симфонічний диригент. За результатами опитування, проведеного в листопаді 2010 року британським журналом про класичну музику "BBC Music Magazine", Карлос зайняв №1 в списку з двадцяти найбільш видатних диригентів усіх часів. Артист введений в Зал слави журналу "Gramophone". За заповітом він був похований ... в Словенії - поруч зі своєю дружиною, яка померла в грудні.

